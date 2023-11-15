نقل مباراة بلجيكا وصربيا من بروكسل إلى لوفين

تقرر نقل المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب بلجيكا بنظيره الصربي مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة لوفين بعد هطول أمطار غزيرة جعلت ملعب "الملك بودوان" في بروكسل غير قابل للاستخدام.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، إن المباراة ستقام بدلا من ذلك على ملعب "دن دريف" في لوفين دون السماح بحضور الجماهير.

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وأضاف "نظرا لاستحالة تنظيم المباراة بشكل آمن بحضور الجماهير في مدى زمني قصير، فإنها ستقام بدون جمهور".

ومن المقرر أن يسترد المشجعون قيمة التذاكر التي قاموا بشرائها.

وبعد مواجهة صربيا، من المقرر أن تواجه بلجيكا الأحد المقبل على ملعب "الملك بودوان" منتخب أذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا 2024.

وقال الاتحاد البلجيكي إن مكان إقامة مباراة منتخب بلاده وأذربيجان ضمن المجموعة السادسة، سيظل كما هو "حتى إشعار آخر".

وتأهلت بلجيكا بالفعل لبطولة أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

المصدر: أ ب