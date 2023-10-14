الاعتراف بالاغتصاب ودفع المال.. داني ألفيس يلجأ لخطة جديدة للخروج من السجن

قرر البرازيلي داني ألفيس، نجم برشلونة الإسباني السابق، تغيير المحامي، الذي يدافع عنه في قضية الاغتصاب، وإجراء مفاوضات مع المجني عليها من أجل تبرئته.

وقررت الشرطة الإسبانية اعتقال داني ألفيس خلال شهر يناير الماضي، بتهمة الاعتداء على شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

ورفضت النيابة الإسبانية الإفراج عن ألفيس، بشرط ضمان محل إقامته (الإقامة الجبرية) ودفع كفالة، خوفا من عودة اللاعب البرازيلي المخضرم إلى بلاده.

ووفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن داني ألفيس قرر اللجوء لحيلة جديدة من أجل الإفراج عنه خلال الفترة المقبلة، من خلال تغيير المحامي الخاص به في الوقت الحالي لعدم إثباته براءته.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن هيئة الدفاع الجديدة ستجري مفاوضات مع المجني عليها من أجل تبرئة ألفيس.

وتتضمن المفاوضات دفع منحة مالية للفتاة، والاعتراف بالذنب أمام المحكمة، ثم التنازل عن القضية.

وكان داني ألفيس (40 عاما) قد غير أقواله في القضية 5 مرات، مما أدى إلى استمرار سجنه وفشل محاميه في الدفاع عنه وإثبات براءته.

المصدر: وسائل إعلام