"الكاف" يعلن عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء عن موعد إجراء قرعتي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأكد "الكاف" في بيان نشره على موقعه، أنه سيتم سحب القرعة الرسمية لدور مجموعات المسابقتين القاريتين بعد غد الجمعة، بمدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا.

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وستبدأ مراسم سحب القرعة الخاصة بمسابقة كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينيتش، على أن تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 13:00 (بتوقيت غرينيتش).

ويحمل الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما توج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية في الموسم الماضي.

المصدر: "الكاف"