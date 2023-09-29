الأهلي يؤكد علو كعبه على ضيفه سانت جورج الإثيوبي (فيديو)

حجز نادي الأهلي المصري مقعدا له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه سانت جورج الإثيوبي، إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وأحرز لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة هدفين "للمارد الأحمر" الأول والثالث عند الدقيقتين (10، و39) من زمن الشوط الأول.

"يا عااااالمي يا أفشة"🔥



فاول حكاية بيسجل بيه أفشة أول أهداف النادي الأهلي في شباك سان جورج pic.twitter.com/q3tNwyx9F8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

"المكنة طلعت قماش يا أفشة"

أفشة يسجل الهدف الثالث للأهلي🦅.. والثاني له في شباك سان جورج pic.twitter.com/sN44EEjBPY — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

بينما تكفل زميله المهاجم محمود كهربا بتسجيل الثنائية الأخرى في الدقيقتين (34، و62) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من البطولة.

"أخيراااا يا كهربا"⚡⚡

لاعبو الأهلي يدعمون زميلهم.. وكهربا يسجل الثاني من ركلة جزاء pic.twitter.com/wBvX7QSmFk — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

"طلقة براسه" 🔥



كهربا يضيف الهدف الثاني له والرابع للنادي الأهلي🦅 pic.twitter.com/hDe2ipVI41 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

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وكان الأهلي قد فاز على الفريق الإثيوبي (3-0) في مباراة الذهاب كذلك، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب القاهرة الدولي أيضا.

المصدر: RT