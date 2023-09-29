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الأهلي يؤكد علو كعبه على ضيفه سانت جورج الإثيوبي (فيديو)

الرياضة

الأهلي يؤكد علو كعبه على ضيفه سانت جورج الإثيوبي (فيديو)
twitter/AlAhly
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حجز نادي الأهلي المصري مقعدا له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه سانت جورج الإثيوبي، إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وأحرز لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة هدفين "للمارد الأحمر" الأول والثالث عند الدقيقتين (10، و39) من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل زميله المهاجم محمود كهربا بتسجيل الثنائية الأخرى في الدقيقتين (34، و62) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من البطولة.

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التشكيلة الأساسية للأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي
التشكيلة الأساسية للأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي

وكان الأهلي قد فاز على الفريق الإثيوبي (3-0) في مباراة الذهاب كذلك، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب القاهرة الدولي أيضا.

المصدر: RT

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