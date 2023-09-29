الأهلي يؤكد علو كعبه على ضيفه سانت جورج الإثيوبي (فيديو)
حجز نادي الأهلي المصري مقعدا له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه سانت جورج الإثيوبي، إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.
وأحرز لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة هدفين "للمارد الأحمر" الأول والثالث عند الدقيقتين (10، و39) من زمن الشوط الأول.
"يا عااااالمي يا أفشة"🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
فاول حكاية بيسجل بيه أفشة أول أهداف النادي الأهلي في شباك سان جورج pic.twitter.com/q3tNwyx9F8
"المكنة طلعت قماش يا أفشة"— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
أفشة يسجل الهدف الثالث للأهلي🦅.. والثاني له في شباك سان جورج pic.twitter.com/sN44EEjBPY
بينما تكفل زميله المهاجم محمود كهربا بتسجيل الثنائية الأخرى في الدقيقتين (34، و62) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من البطولة.
"أخيراااا يا كهربا"⚡⚡— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
لاعبو الأهلي يدعمون زميلهم.. وكهربا يسجل الثاني من ركلة جزاء pic.twitter.com/wBvX7QSmFk
"طلقة براسه" 🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
كهربا يضيف الهدف الثاني له والرابع للنادي الأهلي🦅 pic.twitter.com/hDe2ipVI41
وكان الأهلي قد فاز على الفريق الإثيوبي (3-0) في مباراة الذهاب كذلك، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب القاهرة الدولي أيضا.
المصدر: RT