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أيها الأول عربيا؟.. شعار تسيسكا وزينيت ضمن أفضل 100 شعار في تاريخ كرة القدم

الرياضة

أيها الأول عربيا؟.. شعار تسيسكا وزينيت ضمن أفضل 100 شعار في تاريخ كرة القدم
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نشر موقع fourfourtwo المتخصص في الشؤون الرياضية تقريرا استعرض "أعظم" 100 شعار لمختلف الأندية حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار قوة الشعار وما يرمز له من إرث وعراقة.

وجاء نادي ميونخ 1860 الألماني، في صدارة ترتيب هذه الأندية، في حين حل نادي الأهلي المصري في المركز الخامس عالميا والأول عربيا.

وجاء شعار بيراميدز المصري في المرتبة الـ77 عالميا، فيما احتل نادي الرجاء المغربي وغريمه الوداد، المركزين الـ78 والـ96 على الترتيب، في حين حل شعار الزمالك المصري، في المركز الـ99 قبل الأخير في قائمة أفضل شعار لأندية العالم.

وتفوقت شعارات أندية الأهلي، وبيراميدز، والرجاء، في هذا التصنيف، على شعارات أندية أوروبية عريقة، كريال مدريد، الذي حل في المركز الـ79، وتوتنهام الإنجليزي، الذي احتل المرتبة الـ90.

وتم تضمين فريقين روسيين في التصنيف لأفضل الشعارات: تسيسكا موسكو والذي حل في المركز 32 عالميا وسانت بطرسبورغ زينيت بطل الدوري الروسي في المركز الـ100.

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وجاء ترتيب أفضل 10 شعارات لمختلف الأندية في العالم كالتالي:

1-  ميونخ 1860 الألماني.

2- أبردين الاسكتلندي.

3- ميلان الإيطالي.

 4-  أياكس أمستردام الهولندي

5- الأهلي المصري

6- أرسنال الإنجليزي وشعاره في الفترة ما بين (1936-1949).

7- باري الإيطالي وشعاره في الفترة ما بين (2011-2013).

8- روما الإيطالي 

9-  أتالانتا الإيطالي

10-  أتالانتا يونايتد الأمريكي

32- تسيسكا موسكو الروسي

77- بيراميدز المصري

78- الرجاء المغربي

96- الوداد المغربي 

99- الزمالك المصري.

100- زينيت بطرسبورغ الروسي.

المصدر: fourfourtwo

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