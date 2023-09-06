مشهد طريف يجمع تركي آل الشيخ وأسطورة الملاكمة تايسون (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ مقطع فيديو مع أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، لافتا بالقول: "انتظروا المفاجأة".

وقال آل الشيخ، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بمنصة "إكس":" مايك هل تقاتلني؟.. انتظروا المفاجأة"، كما أرفق تعليقا عليه:"مع أخي الأسطورة".

🥊❤️🇸🇦with my brother the legend pic.twitter.com/exL4tMZCJu — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 6, 2023

وظهر"آل الشيخ" يحتضن تايسون ويتبادل الضحك معه، ولقي الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh