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مشهد طريف يجمع تركي آل الشيخ وأسطورة الملاكمة تايسون (فيديو)

الرياضة

مشهد طريف يجمع تركي آل الشيخ وأسطورة الملاكمة تايسون (فيديو)
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نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ مقطع فيديو مع أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، لافتا بالقول: "انتظروا المفاجأة".

وقال آل الشيخ، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بمنصة "إكس":" مايك هل تقاتلني؟.. انتظروا المفاجأة"، كما أرفق تعليقا عليه:"مع أخي الأسطورة".

وظهر"آل الشيخ" يحتضن تايسون ويتبادل الضحك معه، ولقي الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh

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