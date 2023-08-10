الدوري الإنجليزي.. لوبيتيغي يتخلى عن مهامه مدربا لولفرهامبتون

تخلى المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عن مهامه الفنية في ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين، حسبما أفاد النادي.

وشدد ولفرهامبتون في بيان، أن لوبيتيغي (56 عاما)، الذي تسلم مهامه في نوفمبر 2022 خلفا للبرتغالي برونو لاجي، يغادر النادي بسبب "خلافات في الرأي حول مواضيع معينة" مما أدى بالطرفين إلى تفضيل "فسخ العقد وديا".

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach. — Wolves (@Wolves) August 8, 2023

ولم تكن صفقات ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الحالية على قدر آمال مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد وإشبيلية والمنتخب الإسباني السابق، حيث فشل في تعويض رحيل العديد من كوادره على غرار البرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي)، وكونور كودي (ليستر)، والمكسيكي راوول خيمينيس (فولهام)، والإيرلندي نايثن كولنز (برنتفورد).

من ناحيته، تمنى لوبيتيغي في البيان الذي نشره النادي الإنجليزي "حظا سعيدا لولفرهامبتون في المستقبل" و"أشكركم على إتاحة الفرصة لي لتولي مسؤولية هذا النادي الرائع".

ونجح لوبيتيغي في تفادي هبوط ولفرهامبتون الذي كان يقبع في قاع الترتيب وقاده لاحتلال المركز الثالث عشر في الموسم المنصرم محققا 9 انتصارات أبرزها على ليفربول وتوتنهام.

ولم يفصح ولفرهامبتون عن هوية المدرب الذي سيخلف لوبيتيغي قبل أيام من عودة عجلة منافسات الدوري الإنجليزي للدوران حيث يستهل الفريق موسمه الجديد برحلة محفوفة بالمخاطر إلى مانشستر يونايتد في 14 الشهر الحالي.

المصدر: وكالات