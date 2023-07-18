بعد تصرفه في نهائي ويمبلدون.. تغريم دجوكوفيتش

عوقب نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، بغرامة مالية قيمتها 8 آلاف دولار.

وجاء ذلك بعد تحطيم الصربي مضرب على أحد عمودي الشبكة خلال مباراة نهائي بطولة ويمبلدون، أمس الأول الأحد.

Watch: Angry Novak Djokovic SMASHES racket in Wimbledon final furyhttps://t.co/TY6CSx9Cfn — I_am_phoenix (@tweetsby_bakaR) July 16, 2023

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وأعلن نادي عموم إنجلترا، فرض الغرامة المالية على دجوكوفيتش، 36 عاما، بداعي "إساءة استخدام المضرب" خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز، وتتويجه بلقب البطولة.



وسيطر الغضب بشكل كبير على دجوكوفيتش بعد فشله في كسر إرسال ألكاراز، وخسارة إرسال له خلال المجموعة الخامسة الحاسمة للمباراة التي أقيمت على الملعب الرئيسي لويمبلدون.



ووجه الحكم فيرجوس ميرفي إنذارا لدجوكوفيتش بسبب انتهاك القواعد، بعد أن حذره في وقت سابق من المباراة بسبب انتهاك القواعد الخاصة بالوقت.



وحسم ألكاراز، 20 عاما، المصنف الأول على العالم، المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة (1-6)، و(7-6) (8-6)، و(6-1)، و(3-6)، و(6-4) بعد منافسة استمرت 4 ساعات و42 دقيقة.



وحرم ألكاراز، النجم الصربي من إحراز اللقب الـ24 له في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى والثامن له في بطولة ويمبلدون.

المصدر: "وكالات"