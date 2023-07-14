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ويمبلدون.. ألكاراس يهزم مدفيديف ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش في النهائي

الرياضة

ويمبلدون.. ألكاراس يهزم مدفيديف ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش في النهائي
AP
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تغلب الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أولا عالميا، على الروسي دانييل مدفيديف الثالث، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ليضرب موعدا في النهائي مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وفاز ألكاراس (20 عاما) على مدفيديف، بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-3 و6-3، في سعيه إلى إحراز لقبه الثاني في البطولات الكبرى، بعد فلاشينغ ميدوز 2022.

في المقابل، تخطى دجوكوفيتش (36 عاما)، الإيطالي الشاب يانيك سينر 6-3 و6-4 و7-6، ليبلغ النهائي  للمرة التاسعة في مسيرته الزاخرة ويحقق فوزه الـ34 تواليا في ويمبلدون منذ خسارته في ربع نهائي 2017.

وتقام مواجهة ألكاراس ودجوكوفيتش بعد غد الأحد.

المصدر: وكالات

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