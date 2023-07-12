بوليسيتش يصل إلى إيطاليا للتوقيع مع نادي ميلان

وصل المهاجم الأمريكي، كريستيان بوليسيتش، إلى إيطاليا، يوم الأربعاء، لإجراء الفحص الطبي في نادي ميلان قبل انتقاله إليه قادما من تشيلسي.

وسيوقع بوليسيتش، البالغ عمره 24 عاما، والذي يتبقى في عقده مع تشيلسي عام واحد، عقدا لمدة أربع سنوات مع ميلان، ليصبح ثالث أمريكي ينضم للفريق بعد أوجوتشي أونيو وسيرجينو ديست.

'This club is legendary' 🔴⚫



Christian Pulisic has arrived in Italy ahead of his medical and transfer to AC Milan 🎥 pic.twitter.com/k1nlXpfbGw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 12, 2023

وقال بوليسيتش للصحفيين الذين كانوا في انتظاره بمطار مالبينسا في ميلانو إنه "سعيد للغاية لتواجدي هنا، أنا متحمس للعب في هذا النادي التاريخي. هذا النادي أسطوري، وأنا متحمس حقا للمجيء إلى هنا، ومحاولة الفوز ببعض الألقاب".

وسيدفع ميلان، المملوك لشركة الاستثمار الأمريكية "ريد بيرد"، رسوم انتقال بوليسيتش وقدرها 20 مليون يورو، بحسب صحيفة "غازيتا ديلو سبورت".

وسيكون هذا أقل من نصف ما دفعه تشيلسي لبوروسيا دورتموند للحصول على خدمات بوليسيتش عام 2019.

ولم يظهر بوليسيتش بمستوى قوي في إنجلترا بسبب الإصابات التي لحقت به رغم فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع البلوز.

وسيكون بوليسيتش ثاني لاعب يغادر تشيلسي إلى ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن وقع اللاعب الإنجليزي، روبن لوفتوس-تشيك، مع "الروسونيري" أيضا.

المصدر: وكالات