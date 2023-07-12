التونسية أنس جابر تطيح بالمصنفة ثالثة عالميا وتصعد لنصف نهائي "ويمبلدون"

ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا من الكازاخستانية، يلينا ريباكينا، الثالثة، حيث جردتها من لقب بطولة "ويمبلدون" الإنجليزية للتنس بالفوز عليها في ربع النهائي الأربعاء.

وحسمت أنس جابر المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7، و6-4، و6-1، وذلك في غضون ساعة و53 دقيقة.

hear her 𝙍𝙊𝘼𝙍 🗣️@Ons_Jabeur gets her revenge over 2022 #Wimbledon champ Rybakina with a 6-7(5), 6-4, 6-1 win! pic.twitter.com/6KiLpsGBXb — wta (@WTA) July 12, 2023

وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في المباراة النهائية في "ويمبلدون"، حيث خرجت منها ريباكينا منتصرة بثلاث مجموعات لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد.

وتلعب أنس في نصف النهائي ضد البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية والفائزة على الأمريكية ماديسون كيز.

المصدر: WTA