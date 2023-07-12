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التونسية أنس جابر تطيح بالمصنفة ثالثة عالميا وتصعد لنصف نهائي "ويمبلدون"

الرياضة

التونسية أنس جابر تطيح بالمصنفة ثالثة عالميا وتصعد لنصف نهائي
AP
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ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا من الكازاخستانية، يلينا ريباكينا، الثالثة، حيث جردتها من لقب بطولة "ويمبلدون" الإنجليزية للتنس بالفوز عليها في ربع النهائي الأربعاء.

وحسمت أنس جابر المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7، و6-4، و6-1، وذلك في غضون ساعة و53 دقيقة.

وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في المباراة النهائية في "ويمبلدون"، حيث خرجت منها ريباكينا منتصرة بثلاث مجموعات لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد.

وتلعب أنس في نصف النهائي ضد البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية والفائزة على الأمريكية ماديسون كيز.

المصدر: WTA

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