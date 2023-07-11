القطري دحلان الحمد يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى لولاية ثالثة

انتخب القطري دحلان الحمد، اليوم الثلاثاء، رئيسا بالتزكية للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى لولاية ثالثة حتى العام 2027، وذلك خلال الجمعية العامة للهيئة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ونجح الحمد (66 عاما) في رئاسة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى للمرة الأولى عام 2013 ليحظى بثقة القارة في العام 2015 وتزكيتها كرئيس لدورة جديدة عمرها أربع سنوات، ثم أعيد انتخابه في العام 2019 لدورة ثانية قبل أن يفوز بالولاية الثالثة عقب سلسلة من الإنجازات التي حققها للقارة، يتصدرها ارتفاع عدد الأبطال وانتشار ألعاب القوى في المدارس وتأهيل المدربين في جامعة توما سات بالعاصمة التايلاندية بانكوك، كأكبر مراكز التدريب والتطوير لألعاب القوى في العالم.

وأعرب الحمد عن سعادته بفوزه، مثنيا على جهود الاتحادات الآسيوية في المرحلة الماضية، وتحقيقها الكثير من النجاحات للقارة على مستوى مشاركاتها العالمية والأولمبية، كما أشار إلى أن همة الاتحادات في تطبيق رؤية آسيا 2030، كان لها الأثر الكبير في ما تحقق من نجاحات.

المصدر: وكالات