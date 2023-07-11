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شجار مثير للجدل بين لاعبين من نفس الفريق في الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

شجار مثير للجدل بين لاعبين من نفس الفريق في الدوري المصري (فيديو)
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شهدت مباراة بين نادي الإسماعيلي ونظيره الداخلية، الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري، واقعة مثيرة للجدل، بعد شجار بين لاعبين من فريق واحد .

وعند الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وعلى إثر هجمة لنادي الداخلية، اشتبك لاعب نادي الإسماعيلي، عصام صبحي، بالأيدي مع زميله في الفريق، محمد بيومي، قبل أن يتدخل اللاعبون لفض الاشتباك بينهما.

وضمن الإسماعيلي البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، رسميا، بعد الفوز على الداخلية، بهدف نظيف، على ملعب الإسماعيلية، في الجولة 33 من بطولة الدوري.

وأحرز هدف الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة 8، ليضمن لفريقه ثلاث نقاط غالية أبعدته عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ووصل الإسماعيلي إلى النقطة 37 بعد الفوز محتلا المركز الحادي عشر، مبتعدا عن مراكز الهبوط بـ4 نقاط.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 32 في المركز الـ17 وقبل الأخير، في ترتيب جدول الدوري المصري.

المصدرك "وسائل إعلام مصرية"

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