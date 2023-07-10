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والدة مبابي تكشف عن موعد زيارة نجلها للجزائر (فيديو)

الرياضة

والدة مبابي تكشف عن موعد زيارة نجلها للجزائر (فيديو)
Legion-Media
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ينتظر أن يقوم كيليان مبابي، بزيارة إلى الجزائر، مسقط رأس والدته فايزة العماري، وفقا لما صرحت به، بعد أن زار مسقط رأس والده في الكاميرون.

ووصل مبابي إلى الكاميرون الخميس الماضي، حيث شملت زيارة قائد المنتخب الفرنسي لمسقط رأس والده، جولة عبر المدارس التي تمولها مؤسسة "إنسبايرد باي كيليان مبابي" الخيرية التابعة له، التي تهتم، بالإضافة لمجالات أخرى، بتعليم الأطفال ضعيفي السمع.

وتلقى مبابي ترحيبا حارا في الكاميرون، حيث يتوقع أن يزور الجزائر موطن والدته فايزة، التي قالت أمام وسائل الإعلام الكاميرونية: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ ببلدانه الأصلية، أي الكاميرون والجزائر، إنه فرنسي ويفتخر بكونه كذلك، لكنه أيضا فخور بجذوره.. أن نساعد في المجال القريب من قلوبنا، أي التعليم، والسماح لهؤلاء الأطفال بأن يكبروا بطريقة هادئة".

وكشفت العماري أن مبابي سيزور الجزائر العام المقبل.

وفي ختام زيارته إلى الكاميرون التي استمرت ثلاثة أيام، شكر مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، الكاميرونيين على حفاوة الاستقبال، آملا في أن يتكرر اللقاء معهم قريبا.

وتأتي زيارة مبابي إلى الكاميرون في ظل غموض حول مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفيما يرتبط هداف مونديال قطر 2022 بعقد مع الفريق الباريسي حتى 2024، عبر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، وسط تربص ريال مدريد.

المصدر: وكالات

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