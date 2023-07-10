نجم منتخب مصر الأولمبي يشعل مواقع التواصل بتصرفه مع فوزي لقجع (فيديو)

أثار مدافع منتخب مصر الأولمبي حسام عبد المجيد جدلا واسعا عقب نهاية مباراة منتخب بلاده ضد نظيره المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما.

وأثناء توزيع الميداليات الفضية على لاعبي المنتخب المصري، تجاهل حسام عبد المجيد، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، ورفض مصافحته، حيث صافح الشخصيات الموجودة على المنصة باستثناء لقجع.

عيب اللي عمله حسام عبدالمجيد و عيب ي لاعيبة مصر انك تشيل الميدالية قصاد الناس بالشكل ده، لما تنتهي من التكريم ابقي شيلها براحتك، انضفوا بقي pic.twitter.com/OSheU6Nzax — ahmedœsh (@ahmedaliomar17) July 9, 2023

واعتبر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف اللاعب المصري بأنه غير أخلاقي ولا ينم عن الروح الرياضية.

هو حسام عبد المجيد يعرف لقجع منين و ايه قلة الادب و الذوق دي الراجل مد ايده اقل شييء تسلم الا لو مخدش باله pic.twitter.com/LMpyQ91imN — Mohanad (@M_O_H_A_N_A_D) July 9, 2023

في المقابل، برر بعض المغردين تصرف حسام عبد المجيد، واعتبروه رسالة ونوعا من الاعتراض الضمني على بعض القرارات التحكيمية التي اتخذها حكم المباراة، ومنها طرد لاعب المنتخب المصري محمود صابر في وقت مبكر من اللقاء بعد تدخله بشكل خشن بحق نجم منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي.

ورغم الخسارة، فقد ضمن منتخب مصر مع المغرب ومالي التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم إفريقيا مباشرة إلى الدورة الأولمبية.

المصدر: RT