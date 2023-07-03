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رسميا.. نيوكاسل ينجز "أغلى صفقة للاعب إيطالي"

الرياضة

رسميا.. نيوكاسل ينجز
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع الإيطالي ساندرو تونالي، قادما من صفوف فريق ميلان.

ونشر نادي نيوكاسل، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة تونالي، وكتب عليها: "يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من ميلان".

وأضاف: "ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها، ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028. مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!".

وكانت تقارير صحفية زعمت بأن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى صفوف نادي نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات تقدر بنحو 5 ملايين يورو.

كما سيحصل ميلان على 10% من قيمة إعادة بيع تونالي مستقبلا، إذا قرر نيوكاسل يونايتد بيعه إلى فريق آخر.

ونجح نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكيته مطلع أكتوبر 2021، مقابل 409 ملايين دولار، في احتلال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، ليضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" خلال الموسم المقبل.

المصدر: "twitter/NUFC" 

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