رسميا.. نيوكاسل ينجز "أغلى صفقة للاعب إيطالي"

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع الإيطالي ساندرو تونالي، قادما من صفوف فريق ميلان.

ونشر نادي نيوكاسل، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة تونالي، وكتب عليها: "يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من ميلان".

وأضاف: "ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها، ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028. مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!".

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo — Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023

Our new midfielder. 🤩🇮🇹 pic.twitter.com/gxX5qMrT0c — Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023

وكانت تقارير صحفية زعمت بأن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى صفوف نادي نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات تقدر بنحو 5 ملايين يورو.

كما سيحصل ميلان على 10% من قيمة إعادة بيع تونالي مستقبلا، إذا قرر نيوكاسل يونايتد بيعه إلى فريق آخر.

ونجح نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكيته مطلع أكتوبر 2021، مقابل 409 ملايين دولار، في احتلال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، ليضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" خلال الموسم المقبل.

المصدر: "twitter/NUFC"