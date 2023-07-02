جدل تحكيمي في لقاء فيوتشر والأهلي بعد إلغاء هدف أحمد عاطف (فيديو)

شهدت الدقائق الأولى من المباراة التي تجمع الآن بين الأهلي ومضيفه فيوتشر لحساب الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، جدلا بعد إلغاء الحكم لهدف أحرزه أحمد عاطف لأصحاب الأرض.

وألغى الحكم محمود البنا، الهدف الذي أحرزه أحمد عاطف في الدقيقة 17 بعد تمريرة بينية أرسلها ناصر ماهر واستغلها عاطف، الذي راوغ الحارس محمد الشناوي وهز الشباك.

وجاء قرار البنا بناء على إشارة الحكم المساعد، حيث أكد حكم تقنية الفيديو خالد الغندور وجود تسلل يستدعي إلغاء الهدف.

بعد مهارة وتمريرة سحرية من ناصر ماهر.. أحمد عاطف يسجل هدفًا لـ فيوتشر أمام الأهلي والحكم يلغيه بداعي التسلل 🛑💥 pic.twitter.com/XXYNiriDhK — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 2, 2023

واعترض لاعبو فيوتشر على قرار البنا بإلغاء الهدف معتبرين أن أحمد عاطف لم يكن متسللا، فضلا عن أن الهدف سجل بطريقة مشروعة.

ومع ذلك، فقد أصر الحكم على قراره بإلغاء الهدف، فيما انتهى الشوط الأول لمباراة الأهلي وفيوتشر بالتعادل السلبي.

ويذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث بـ57 نقطة.

المصدر: وكالات