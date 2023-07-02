قميص سان جيرمان الجديد يعطي إشارة واضحة بشأن مصير مبابي ونيمار

نشر نادي باريس سان جيرمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الأحد، فيديو للإعلان عن قميص الفريق الجديد لموسم 2023-2024.

وشهد الإعلان تواجد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب نيمار دا سيلفا، وماركينيوس، وبريسنيل كيمبيمبى، وماركو فيراتي.

وكتب باريس سان جيرمان في منشوره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اكتشف قميصنا الجديد لموسم 2023-2024 الذي تم إطلاقه بمناسبة أول سباق 10 كيلومترات".

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Découvrez notre nouveau maillot 𝐀𝐰𝐚𝐲 @nikefootball pour la saison 23/24 lancé à l’occasion de la toute première course WE RUN PARIS – 10KM du @PSG_inside



Une tunique blanche audacieuse qui revisite les couleurs traditionnelles du Club ❤️💙#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆pic.twitter.com/cvd2xtKWIB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2023

وتابع: "سترة بيضاء جريئة تعيد النظر إلى الألوان التقليدية للنادي".

وظهر مبابي ونيمار في فيديو تقديم القميص الجديد للفريق، رغم إعلان المهاجم الفرنسي عن رغبته في الرحيل وتفكير النادي الباريسي في بيعه هذا الصيف، وانتشار أنباء عن اعتزام النجم البرازيلي أيضا تغيير الأجواء في ظل معاناته في العاصمة الفرنسية.

وربما يكون ظهور النجمين في الفيديو إشارة واضحة على أنهما سيستمران مع الفريق الباريسي لموسم آخر على الأقل.

المصدر: psg.fr