إلياس أخوماش يترك نادي برشلونة لخوض تجربة جديدة في مسيرته

أكد خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، رحيل إلياس أخوماش عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي العقد الذي يربط اللاعب الإسباني ذا الأصول المغربية بنادي برشلونة اليوم الجمعة.

وكتب رومانو في تدوينة نشرها على حسابه في شبكة "تويتر" أن "إلياس أخوماش يترك برشلونة. لقد ودع النادي وزملاءه والمشجعين".

Ilias Akhomach leaves Barcelona as free agent. He already said goodbye to the club, teammates and fans. 🔵🔴 #FCB



Ilias will join Villarreal as free agent — deal completed. 🟡 pic.twitter.com/CSKfc3MNFt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023

وأضاف أن "أخوماش سينضم إلى فياريال في صفقة انتقال حر.. لقد اكتملت الصفقة".

ويشغل أخوماش البالغ 19 عاما مركز الجناح الأيمن، حيث كان يعتبر من بين أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة، كما سبق له أن شارك في تدريبات الفريق الأول للنادي الكتالوني في أكثر من مناسبة.

وبدأ أخوماش مسيرته في قطاع الناشئين ببرشلونة، حيث تدرج في فرق الأعمار السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول بعمر 17 عاما.

ولعب أخوماش للمنتخب الإسباني تحت 16 عاما ثلاث مباريات، كما لعب لمنتخب "لاروخا" تحت 18 عاما ست مباريات.

المصدر: فابريزيو رومانو