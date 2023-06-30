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إلياس أخوماش يترك نادي برشلونة لخوض تجربة جديدة في مسيرته

الرياضة

إلياس أخوماش يترك نادي برشلونة لخوض تجربة جديدة في مسيرته
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أكد خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، رحيل إلياس أخوماش عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي العقد الذي يربط اللاعب الإسباني ذا الأصول المغربية بنادي برشلونة اليوم الجمعة.

وكتب رومانو في تدوينة نشرها على حسابه في شبكة "تويتر" أن "إلياس أخوماش يترك برشلونة. لقد ودع النادي وزملاءه والمشجعين".

وأضاف أن "أخوماش سينضم إلى فياريال في صفقة انتقال حر.. لقد اكتملت الصفقة".

ويشغل أخوماش البالغ 19 عاما مركز الجناح الأيمن، حيث كان يعتبر من بين أبرز المواهب الصاعدة في برشلونة، كما سبق له أن شارك في تدريبات الفريق الأول للنادي الكتالوني في أكثر من مناسبة.

وبدأ أخوماش مسيرته في قطاع الناشئين ببرشلونة، حيث تدرج في فرق الأعمار السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول بعمر 17 عاما.

ولعب أخوماش للمنتخب الإسباني تحت 16 عاما ثلاث مباريات، كما لعب لمنتخب "لاروخا" تحت 18 عاما ست مباريات.

المصدر: فابريزيو رومانو

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