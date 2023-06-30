"اليويفا" يعلن عن أجمل هدف في دوري الأبطال للموسم المنصرم (فيديو)

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة أفضل هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، التي توج بلقبها مانشستر سيتي على حساب إنتر الإيطالي بفوزه عليه في النهائي بهدف دون رد.

وسجل نجم باريس سان جيرمان السابق، المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، هدفه الجميل لصالح فريقه سان جيرمان في مرمى نادي بنفيكا البرتغالي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

The Goal of the Tournament results are in... 🥁



Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heinekenpic.twitter.com/I4JDZF9xN1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023

وتأتي جمالية هدف ميسي في الطريقة الجماعية التي تم التحضير بها لهذا الهدف، بمساعدة زميليه السابقين، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، قبل أن يرسل "البرغوث" تسديدة متقنة بيسراه من مشارف منطقة الجزاء لتستقر الكرة على يمين حارس بنفيكا.

وجاء هدف لاعب ريال مدريد، الجناح البرازيلي فينيسيوس في مرمى مانشستر سيتي خلال نصف النهائي، في المركز الثاني في ترتيب أفضل الأهداف للموسم المنصرم في دوري أبطال أوروبا.

وكان المركز الثالث من نصيب مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، بهدفه في مرمى بوروسيا دورتموند في دور المجموعات.

المصدر: "يويفا"