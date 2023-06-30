الكأس الذهبية.. منتخب قطر يتعرض لصدمة جديدة (فيديو)

عاندت لعنة اللحظات الأخيرة مجددا منتخب قطر، بعدما تلقى هدفا قاتلا قبل ثوان من نهاية مباراته أمام هندوراس1-1 في ثاني جولات كأس كونكاكاف الذهبية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا.

وتقدم المنتخب القطري بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة السابعة، عن طريق تميم منصور العبد الله، وأدرك ألبرت إليس هدف التعادل لهندوراس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

FINAL! HONDURAS 🇭🇳 LE EMPATÓ A QATAR 🇶🇦 1-1 EN LA ÚLTIMA JUGADA!



Gracias a este gol de Alberth Elis termina arañando un punto y sigue con vida en la Copa Oro, aunque necesita varios resultados para clasificar. pic.twitter.com/3NQExebjkx — Nahuel Lanzón ⭐⭐⭐ (@nahuelzn) June 30, 2023

وفي المباراة التالية، ضمنت المكسيك التأهل إلى ربع النهائي متربعة على صدارة مجموعتها، بعد فوزها على هايتي 3-1، لكن الأخيرة باتت أقرب إلى التأهل إذ يكفيها التعادل في المباراة الأخيرة أمام هندوراس لبلوغ ربع النهائي، فيما تعقدت مهمة قطر وهندوراس، وفي رصيد كل منهما نقطة يتيمة.

وكان المنتخب القطري، الذي صعب المهمة على نفسه قبل ملاقاة المكسيك أبرز المرشحين للفوز باللقب، في الجولة الأخيرة، قد تلقى خسارة قاتلة أيضا أمام هايتي في الجولة الأولى (1-2) في استهلالية مشاركته الثانية تواليا في البطولة التي حل فيها ثالثا في نسخة 2021.

وتأتي مشاركة "الأدعم" في هذه البطولة في سياق استعداداته لتصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس آسيا التي يستضيفها ويدافع عن لقبها في الدوحة مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالات