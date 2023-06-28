تفاصيل عرض الأهلي السعودي لضم كيسي من برشلونة

دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات جادة لضم نجم خط وسط نادي برشلونة، الدولي الإيفواري فرانك كيسي.

وكشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة نادي برشلونة، تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع كيسي.

☎️ El FCB ha recibido la propuesta formal del Al-Ahli de Arabia Saudí por Kessie



💶 20M para el Barça

💶 10M para Kessie



🤔Estudiando y valorando la propuesta



Ayer @mundodeportivo ya avisó que se venia propuesta#mercato@JijantesFCpic.twitter.com/RliQvKCM9z — Gerard Romero (@gerardromero) June 28, 2023

وكتب روميرو على حسابه في موقع "تويتر": "تلقى برشلونة عرضا رسميا من الأهلي السعودي لشراء كيسي".

وأضاف: "عرض الأهلي مبلغ 20 مليون يورو لبرشلونة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كراتب لكيسيه".

ويرتبط الدولي الإيفواري البالغ عمره 26 عاما بعقد مع برشلونة يمتد حتى العام 2026.

وكان كيسي انضم لبرشلونة في صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان.

المصدر: mundodeportivo