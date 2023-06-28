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تفاصيل عرض الأهلي السعودي لضم كيسي من برشلونة

الرياضة

تفاصيل عرض الأهلي السعودي لضم كيسي من برشلونة
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دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات جادة لضم نجم خط وسط نادي برشلونة، الدولي الإيفواري فرانك كيسي.

وكشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة نادي برشلونة، تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع كيسي.

وكتب روميرو على حسابه في موقع "تويتر": "تلقى برشلونة عرضا رسميا من الأهلي السعودي لشراء كيسي".

وأضاف: "عرض الأهلي مبلغ 20 مليون يورو لبرشلونة، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كراتب لكيسيه".

ويرتبط الدولي الإيفواري البالغ عمره 26 عاما بعقد مع برشلونة يمتد حتى العام 2026.

وكان كيسي انضم لبرشلونة في صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان.

المصدر: mundodeportivo

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