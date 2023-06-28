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تهنئة صلاح تشعل حماس جماهير الهلال والاتحاد! (صور)

الرياضة

تهنئة صلاح تشعل حماس جماهير الهلال والاتحاد! (صور)
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حرص النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، على تهنئة متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى الأربعاء.

وكتب صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر": "كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا".

ونالت تغريدة صلاح تفاعلا واسعا حيث هنأه الكثير من متابعيه بمناسبة العيد، ولفت المشجعون السعوديون، الانتباه خلال تعليقهم على تدوينة صلاح، حيث قاموا بتهنئته بطريقة مثيرة، وذلك عبر نشر صور غير حقيقية للنجم المصري بقميص بعض الأندية السعودية مثل الهلال والاتحاد وذلك في إشارة إلى رغبتهم في انتقال الفرعون للدوري السعودي على غرار نجوم كبار انتقلوا للعب في المملكة مؤخرا.

وكتب مشجع هلالي في تهنئته لصلاح: "وأنت بخير العيد والله شوفتك بالنادي الهلال يا أبو مكة".

ورد عليه مشجع للاتحاد: "الاتحاد بانتظارك يا هرم".

وكتب مشجع آخر للهلال: "أنت بخير، بانتظارك في أكبر نادي فالشرق الأوسط".

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فتح الباب أمام النجوم للانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

وأقدمت بعض الأندية السعودية على عقد صفقات ضخمة هذا الصيف، مع عدد من اللاعبين البارزين من الدوريات الأوروبية، على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي المنضمين إلى صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي روبن نيفيز إلى صفوف الهلال وغيرهم.

المصدر: RT

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