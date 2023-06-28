تهنئة صلاح تشعل حماس جماهير الهلال والاتحاد! (صور)

حرص النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، على تهنئة متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى الأربعاء.

وكتب صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر": "كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا".

كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 28, 2023

ونالت تغريدة صلاح تفاعلا واسعا حيث هنأه الكثير من متابعيه بمناسبة العيد، ولفت المشجعون السعوديون، الانتباه خلال تعليقهم على تدوينة صلاح، حيث قاموا بتهنئته بطريقة مثيرة، وذلك عبر نشر صور غير حقيقية للنجم المصري بقميص بعض الأندية السعودية مثل الهلال والاتحاد وذلك في إشارة إلى رغبتهم في انتقال الفرعون للدوري السعودي على غرار نجوم كبار انتقلوا للعب في المملكة مؤخرا.

وكتب مشجع هلالي في تهنئته لصلاح: "وأنت بخير العيد والله شوفتك بالنادي الهلال يا أبو مكة".

كل عام وانت بخير يا اسسسسطوره

على فكره لايق عليك لون كبير اسيا😉💙 pic.twitter.com/XnONBjbrd7 — Adil66 (@Adil__66) June 28, 2023

ورد عليه مشجع للاتحاد: "الاتحاد بانتظارك يا هرم".

وانت بخير وياكبير

الاتحاد بأنتظارك ياهرم💛 pic.twitter.com/yerK8gyTlP — بناجمين🇵🇹 #بطل_الدوري (@_cr7ss) June 28, 2023

وكتب مشجع آخر للهلال: "أنت بخير، بانتظارك في أكبر نادي فالشرق الأوسط".

وانت بخير بانتظارك في اكبر نادي فالشرق الاوسط😉💙🤍 pic.twitter.com/KV7pKJzWJk — وصيف العالم🥈Meshal (@mash_999) June 28, 2023

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فتح الباب أمام النجوم للانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023.

وأقدمت بعض الأندية السعودية على عقد صفقات ضخمة هذا الصيف، مع عدد من اللاعبين البارزين من الدوريات الأوروبية، على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي المنضمين إلى صفوف اتحاد جدة، والبرتغالي روبن نيفيز إلى صفوف الهلال وغيرهم.

المصدر: RT