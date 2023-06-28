استعدادا لنزالهما المرتقب!.. ماسك ومؤسس فيسبوك يظهران قدرات عالية في القتال (فيديو)

أظهر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مالك منصة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قدرات عالية في القتال خلال تمرنه مع منافس يحمل الحزام الأسود في رياضة جيو جيتسو.

ونشر ليكس فريدمان، وهو عالم كمبيوتر روسي - أمريكي وباحث في الذكاء الاصطناعي، ويبلغ من العمر 39 عاما، صورا لتدريباته مع ماسك، الذي أسقطه على الأرض قبل أن يقوم بتثبيته ببراعة.

Elon Musk has begun training with BJJ black belt Lex Fridman ahead of his cage match with Mark Zuckerberg. 👀😂 pic.twitter.com/Or84tz3kLJ — No Jumper (@nojumper) June 28, 2023

كما انتشر فيديو لفريدمان خلال إجرائه تدريبات مع المنافس المحتمل لماسك، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" الشركة الأم لفيسبوك، مارك زوكربيرغ.

Pour info le gars avec Musk sur la photo c'est Lex Fridman ceinture noire de JJB, il a récemment tourné avec Zuckerberg, si le combat se fait ça risque d'être intéressantpic.twitter.com/lYSin12WU7 — ²/8 (@bulkarista) June 28, 2023

ولم ينحاز فريدمان إلى أي جانب حيث غرد بعد تدربه مع ماسك وزوكربيرغ: "لقد أجريت جلسة تدريبية مرتجلة مع إيلون ماسك لبضع ساعات. أنا معجب للغاية بقوته ومهارته على قدميه وعلى الأرض".

وأضاف: "لقد كانت ملحمة. من الملهم حقا أن نرى إيلون ومارك يقومان بفنون الدفاع عن النفس".

ونشأ جدال الأسبوع الماضي بين أشهر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في العالم، عندما تحدى ماسك، منافسه زوكربيرغ بخوض معركة في قفص استجابة لتكهنات بأن شركة "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك كانت تخطط لإطلاق منافس لمنصة "تويتر".

وقال ماسك عبر "تويتر"، إنه سيكون "على استعداد لخوض نزال في القفص" مع زوكربيرغ الذي رد عبر خاصية القصة على "إنستغرام": "أرسل لي الموقع".

ورد ماسك باسم حلبة "فيغاس أوكتاغون" التي تقام بها البطولة الخاصة بتلك المواجهات في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وأضاف: "لدي هذه الخطوة الرائعة، حيث أستلقي فوق خصمي ولا أفعل شيئا خلال النزال".

ويشاع الآن أن الثنائي يناقشان النقاط الدقيقة للنزال المحتمل بينهما في لاس فيغاس مع دانا وايت، رئيس بطولة "Ultimate Fighting Championship Dana White"، الذي ادعى أن هذه المعركة يمكن أن تكسب حوالي مليار دولار.

ويمتلك ماسك (51 عاما)، اليد العليا على زوكربيرغ من حيث التكوين البدني، وقد تحدث عن خوضه "معارك شوارع حقيقية" عندما نشأ في جنوب إفريقيا.

وفي المقابل، فإن زوكربيرغ، 39 عاما، هو مقاتل طموح في الفنون القتالية المختلطة، وسبق له الفوز بالفعل في بطولات لعبة الجوجيتسو.

المصدر: ديلي ميل