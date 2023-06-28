ليكيب: مسؤولو الهلال السعودي في باريس لحسم صفقة التعاقد مع نجم سان جيرمان

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن وفدا يضم مسؤولين في نادي الهلال السعودي يتواجد حاليا في باريس لحسم صفقة التعاقد مع أحد نجومي سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة، أن الهلال يتطلع للحصول على خدمات نجم خط وسط باريس سان جيرمان، الدولي الإيطالي ماركو فيراتي صاحب الـ30 عاما.

وأضافت أن فيراتي الذي يمتد عقده مع سان جيرمان حتى العام 2026، مطلوب منذ عدة أسابيع في الهلال، وقد قدم له الأخير عرضا يتضمن حصول الدولي الإيطالي على راتب قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

وشددت "ليكيب" أن الهلال لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن لباريس سان جيرمان لضم اللاعب الإيطالي.

ووفقا للصحيفة نفسها، فإن فيراتي أثار بالفعل إمكانية رحيله مع بعض زملائه، لا سيما مع كيليان مبابي، موضحة أن رحيل الإيطالي يبقى صعبا لأن إدارة باريس سان جيرمان تتعنت في طلباتها.

ولا تستبعد "ليكيب"، أن يغير فيراتي موقفه ويقرر البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية مع وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي المرتقب إلى باريس سان جيرمان لخلافة كريستوف غالتيه.

ويعتبر إنريكي من أكثر المدربين المعجبين بفيراتي، فقد صرح علنا في 2015 عندما كان يشرف على نادي برشلونة بإعجابه بطريقة لعب الدولي الإيطالي.

المصدر: ليكيب