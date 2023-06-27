باريس سان جيرمان يكشف موعد الإعلان عن مدربه الجديد

يفصح نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، عن هوية مدربه الجديد خلفا لكريستوف غالتييه الأسبوع المقبل، حسبما أفاد الثلاثاء مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر "من المتوقع تعيين المدرب الجديد خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق حول التفاصيل الأخيرة".

ويتم تداول اسم مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي كأبرز المرشحين لخلافة نظيره الفرنسي غالتييه الذي قاد نادي العاصمة للفوز بلقب الدوري.

وأكد المصدر أن تقديم المدرب الجديد لن يتم هذا الأسبوع بخلاف ما أشارت إليه عدة وسائل إعلام.

وكان سان جيرمان المملوك قطريا ومستشاره لكرة القدم الإسباني لويس كامبوس، أبلغا في بداية يونيو، غالتييه الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2024، أنه لن يبقى ضمن أروقة النادي لعام إضافي، وذلك بعد نهاية موسم معقد على المستوى الرياضي ورغم إحرازه لقب الدوري للمرة الحادية عشرة في تاريخ الفريق الباريسي.

وهي المرة الأولى منذ أن استحوذت قطر على سان جيرمان التي يبقى فيها مدرب على مقاعد البدلاء في باريس لمدة عام واحد فقط.

وكان كامبوس قرر التعاقد الصيف الماضي مع غالتييه بعدما سبق أن عملا معا في ليل، لكن الأخير دفع غاليا ثمن تراجع نتائج فريقه في النصف الثاني من الموسم، إضافة إلى خروجه من دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب