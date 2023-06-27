دورة إيستبورن.. التونسية أنس جابر إلى ثمن النهائي

بلغت التونسية أنس جابر، ثمن نهائي دورة إيستبورن الإنجليزية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-3 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول.

واحتاجت أنس البالغة من العمر 28 عاما إلى 66 دقيقة فقط لتحقيق فوزها الثاني على باوليني بعد الأول في دور الـ64 لدورة مدريد العام الماضي.

وتلعب أنس في الدور المقبل مع الفائزة من مواجهة الإيطالية الأخرى كاميلا جورجي والبريطانية هيذر واتسون.

وبهذا الفوز والتأهل، استعادت التونسية المصنفة سادسة عالميا، توازنها عقب تجريدها الأسبوع الماضي من لقبها بطلة لدورة برلين بخروجها الصادم من الدور الأول أمام الألمانية يولي نايمير (120 عالميا) 6-7 و4-6.

وتسعى أنس في دورة إيستبورن إلى اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية والثاني هذا العام بعد دورة تشارلستون الأمريكية، وبالتالي رفع معنوياتها قبل المشاركة مطلع الأسبوع المقبل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي بلغت مباراتها النهائية العام الماضي.

المصدر: وكالات