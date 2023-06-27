طفل يفاجئ ماكرون بسؤال غريب عن مبابي! (فيديو)

فاجأ أحد الأطفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسؤاله عن إمكانية انتقال نجم الكرة الفرنسية وباريس سان جيرمان كيليان مبابي، إلى نادي مارسيليا.

وخلال زيارته لإحدى المدارس في مارسيليا أمس الاثنين، سأل أحد الأطفال ماكرون قائلا: "سيدي، مبابي هل سيأتي إلى مرسيليا؟".

Mbappé à l'OM ? "J'ai déjà essayé, on n'y arrivera pas" répond Emmanuel Macron à des enfants pic.twitter.com/9rPjSG5ZG8 — BFMTV (@BFMTV) June 27, 2023

ورد ماكرون وهو مشجع كبير لنادي مارسيليا: "لقد حاولت بالفعل، لكننا لم ننجح".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن يأتي (مبابي) للعب في مارسيليا، أنا آسف".

وتبدو فكرة انضمام مبابي لمارسيليا مستبعدة وحتى أنها مستحيلة في الوقت الحالي، في ظل تألق اللاعب وارتباطه بالانتقال لأندية كبيرة على غرار ريال مدريد وليفربول.

وسبق لماكرون أن تدخل شخصيا وقدم النصيحة لمبابي عندما كان قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان في صيف العام 2022 من أجل الانضمام لريال مدريد.

كما أكد الرئيس الفرنسي قبل أيام، أنه سيحاول الضغط من أجل بقاء مبابي في باريس سان جيرمان، بعدما صرح المهاجم الدولي بأنه لن يفعل بند التجديد لعام إضافي مع باريس عند نهاية عقده في 2024.

المصدر:football.fr