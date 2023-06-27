ساويرس يكشف سبب رفضه التقدم لرئاسة نادي الأهلي المصري

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه لا يفكر في رئاسة نادي الأهلي المصري لكرة القدم، موضحا أسباب ذلك.

وقال ساويرس في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، إنه ليس لديه نية للترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي، لأسباب عديدة.

وأوضح أنه مشغول بأعماله الخاصة، إضافة إلى أنه يريد تخفيض عدد ساعات عمله، وهذا يتنافى مع طبيعة رئاسة الأهلي، والتي تحتاج إلى التفرع والمجهود الكبير.

وتابع ساويرس: "المنظومة الرياضة كلها غلط، لأنها مش متخصصة، لازم يتم طرح الأندية والناس تنزل تشتري أسهم في الأندية اللي بتشجعها، ويبقى في جمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة، وتحاسبه".

وحول النادي الذي سيشجعه إذا التقى الأهلي في مواجهة نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز، قال ساويرس: "الأهلي طبعا، أنا أهلاوي".

المصدر: وكالات