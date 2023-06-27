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تورام يصل إلى ميلانو لإتمام صفقة انتقاله لعملاق الدوري الإيطالي (فيديو)

الرياضة

تورام يصل إلى ميلانو لإتمام صفقة انتقاله لعملاق الدوري الإيطالي (فيديو)
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وصل المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام المنتهي عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني إلى ميلانو صباح الثلاثاء، لإنهاء صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر.

وحطت طائرة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، نحو الساعة العاشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينيتش) في مطار ميلانو-ليناتي، وفقا للصور التي بثتها شبكة "سكاي سبورت".

وأكد مصدر داخل نادي "النيراتسوري" لوكالة فرانس برس "إنه هنا" لإتمام صفقة انضمامه لإنتر.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المهاجم الفرنسي (10 مباريات دولية)، نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الإيطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، سيجتاز الفحص الطبي قبل توقيع عقد مدته خمس سنوات مع إنتر.

واختار تورام المولود في بارما حيث كان والده يلعب وقتها، اللعب في صفوف إنتر لمواصلة تألقه بعدما دافع عن ألوان سوشو وغانغان الفرنسيين ومونشنغلادباخ.

ويشارك إنتر الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ مباراتها النهائية هذا الموسم وخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (0-1).

وسيشكل تورام الذي تحول تدريجيا إلى قلب هجوم بعدما لعب لفترة طويلة كجناح، ثنائيا هجوميا في إنتر إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، بعد رحيل المخضرم البوسني إدين دجيكو المنتقل إلى فنربختشه التركي.

المصدر: أ ف ب

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