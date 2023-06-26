 
مباشر
عاجل
بوتين: إن أي ابتزاز أو محاولات لافتعال اضطرابات داخلية في الاتحاد الروسي محكوم عليها بالفشل

دورة هامبورغ.. المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني

الرياضة

دورة هامبورغ.. المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkuz

بلغت المصرية ميار شريف، الدور الثاني لدورة هامبورغ الألمانية على الملاعب العشبية في كرة المضرب، بفوزها على الألمانية آنا-لينا فرييدسام المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و7-5، الاثنين.

وتلتقي ميار المصنفة 31 عالميا في الدور المقبل مع الإيطالية لوسيا برونتسيتي الفائزة على النمساوية يوليا غرابهر 6-4 و6-1.

وتأهلت إلى الدور ذاته الكندية بيانكا أندرييسكو وصيفة بطلة العام الماضي بتغلبها على البريطانية سوناي كارتال المشاركة ببطاقة دعوة 6-2 و3-6 و7-5.

وتلعب أندرييسكو في الدور الثاني مع الإسبانية ريبيكا ماساروفا الفائزة على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 6-3 و6-2.

وكانت أندرييسكو خسرت نهائي العام الماضي في هامبورغ أمام الفرنسية كارولين غارسيا 7-6 و4-6 و4-6.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"