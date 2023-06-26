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بلبلة تشابه أسماء.. انضمام محمد صلاح "السعودي" لفريق محلي يثير هلع جماهير ليفربول

الرياضة

بلبلة تشابه أسماء.. انضمام محمد صلاح
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تسبب إعلان ناد سعودي التعاقد مع لاعب محلي يدعى محمد صلاح بحالة من اللغط، خاصة بين جماهير ليفربول الإنجليزي، الذي يدافع الدولي المصري محمد صلاح عن ألوانه.

ونشر نادي العدالة الذي هبط من دوري المحترفين السعودي مع نهاية الموسم المنصرم 2022-2023، عبر حسابه في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "مرحبا بالعدلاوي الجديد، الظهير الأيسر محمد صلاح".

وذكرت صحيفة "dailystar" الإنجليزية، أن إعلان انضمام محمد صلاح "السعودي" لنادي العدالة نزل كالصاعقة على جمهور ليفربول، قبل أن تتأكد الحقيقة، ويتبين أن الأمر يتعلق بلاعب آخر، لا بالفرعون المصري.

ويبدو أن الأمر لم يلتبس على جمهور ليفربول فحسب، بل إن أحد لاعبي العدالة ظن في بداية الأمر أن الوافد الجديد هو محمد صلاح "المصري" بالفعل.

اللاعب هو البرازيلي أديسون، الذي سرعان ما استدرك الأمر حين علم أن اللاعب المقصود ليس المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بل هو لاعب سعودي يلعب في مركز الظهير الأيسر يتشابه بالاسم تماما مع نجم "الريدز".

المصدر: وكالات

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