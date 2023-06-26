ريال مدريد يمدد عقد مودريتش لعام إضافي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن تمديد عقد لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لعام إضافي.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي "العقد الجديد للاعب لوكا مودريتش يمتد حتى 30 يونيو 2024".

انتقل مودريتش إلى ريال مدريد في صيف عام 2012 من توتنهام الإنجليزي وفاز مع الريال بلقب الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مقربة من ريال مدريد، أن مودريتش رفض عرضا من الدوري السعودي يتضمن حصوله على 100 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون يورو.

المصدر: RT