باللغة العربية.. لاعب برتغالي يعلن انضمامه لنادي النصر

أعلن لاعب الوسط البرتغالي يوري ميدييروس، انتقاله إلى صفوف نادي النصر الإماراتي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بلغت 3 ملايين يورو.

وكتب يوري ميدييروس، البالغ من العمر 28 عاما، "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام باللغة العربية، جاء فيها: "أهلا النصر، إنه فخر بالانتماء لناديك. أنا متحمس جدا بشأن المستقبل. دعنا نقوم به".

instagram.com/iurioficial5

وحرص اللاعب البرتغالي على توجيه رسالة شكر لناديه سبورتينغ براغا، الذي قضى 3 مواسم في صفوفه، قال فيها إن: "مسيرتي الاحترافية تسلك الآن اتجاها جديدا. حان الوقت لأودع فريق، سأظل ممتنا له دائما على الطريقة التي احتضنني بها والفرص التي منحني إياها".

وأضاف "أشكر كل زملائي في الفريق وطاقم العمل والإدارة والمشجعين على كل الدعم والصداقة التي وجدتها طوال مسيرتي في سبورتينغ براغا".

Iuri Medeiros

وأكد نادي النصر الإماراتي انضمام اللاعب البرتغالي إلى صفوفه، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مرفقا بتعليق، جاء فيه: "قادما من براغا البرتغالي.

الجناح "يوري ميديروس" ينضم لصفوف العميد في الموسم الجديد".

قادماً من براغا البرتغالي 🇵🇹

الجناح "يوري ميديروس" ينضم لصفوف العميد في الموسم الجديد 💙

Here we go!

The winger "Iuri Medeiros" joins Al Nasr SC roster in the next season pic.twitter.com/AIy8shcTXP — AL NASR SC (@ALNasrSC) June 23, 2023

انضم يوري ميدييروس إلى صفوف سبورينغ براغا عام 2021 قادما من نادي نورنبرغ الألماني، وشارك مع الفريق البرتغالي في 43 مباراة بكافة المسابقات خلال الموسم الماضي، وأحرز خلالها 10 أهداف، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

المصدر: "instagram.com/iurioficial5"