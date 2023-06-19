توجه لنقل كأس العالم للأندية 2023 من العاصمة السعودية الرياض!

كشفت تقارير صحفية عن تغيير منتظر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، التي من المقرر أن تحتضنها السعودية من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هناك اتجاه لتغيير المدينة التي تستضيف مونديال الأندية من الرياض إلى جدة، حيث ذكرت أن وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد زار يوم الأحد الماضي، ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، والأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد سبق أن زار الرياض، خلال شهر مارس الماضي، واطلع خلال 3 أيام على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة.

وأوضحت "الرياضية" أن تلك الزيارة شهدت جولات في ملاعب الملك فهد الدولي، والأمير فيصل بن فهد، والأول بارك، فضلا عن زيارة منشآت التدريب في العاصمة، إذ بدا أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية فضلت أن تحتضن جدة مونديال الأندية، بدلا من الرياض بفضل المنشآت والمرافق.

واستقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم وفد الفيفا الذي تفقّد الملاعب المرشحة لاستضافة المونديال، كما تعد هذه الزيارة الثانية من بين سلسلة الزيارات لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة.

وأصبح نادي الأهلي المصري أحدث المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2023، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، والثالثة في آخر 4 سنوات، على حساب الوداد المغربي.

وبات نادي الأهلي سادس الفرق المتأهلة إلى مونديال الأندية، بعد كل من أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا ريد دايمندز الياباني وليون المكسيكي ومانشستر سيتي الانجليزي، إلى جانب اتحاد جدة حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين، كممثل للدولة المستضيفة.

المصدر: وسائل إعلام