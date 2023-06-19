بعد قطر وتركيا.. الكرواتية "الجذابة" إيفانا تخطف الأضواء بإطلالة "مثيرة" في هولندا.. صور

خطفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول، الأضواء خلال مؤازرتها لمنتخب بلادها أمام نظيره الإسباني، مساء أمس الأحد، في نهائي دوري أمم أوروبا لكرة القدم 2023.

ونشرت إيفانا كنول، المثيرة للجدل بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من الأماكن التي تزورها، صورا ومقاطع فيديو عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، وهي تلتقط صورا مع الجماهير أثناء توجهها إلى ملعب فينورد بمدينة روتردام الهولندية.

instagram/knolldoll

وكانت إيفانا كنول قد ظهرت في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، يوم السبت 10 يونيو الجاري، لحضور مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان (1-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد أن بدأت شهرتها في مونديال قطر 2022.

يذكر أن منتخب كرواتيا خسر أمام نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-5) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للنسخة الثالثة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

المصدر: "instagram/knolldoll"