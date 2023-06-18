"هذه الأموال لا تذهب لي".. رئيس "اليويفا" يرد على اتهامات دي يونغ

رد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفيرين، على ادعاءات لاعب وسط نادي برشلونة ومنتخب هولندا، فرينكي دي يونغ، الذي يتهم المؤسسة الرياضية بالسعي لكسب الأموال.

وقال دي يونغ في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة منتخب بلاده ونظيره الإيطالي (2-3) اليوم الأحد، لتحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية: "تتراكم المباريات بأوروبا، بحيث يتمكن الاتحاد الأوروبي من كسب أموال أكثر".

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ورد تشيفيرين قائلا: "الأموال تذهب مباشرة إلى الاتحادات لتطوير كرة القدم، وليس لأوروبا ولي شخصيا، أحاول توضيح ذلك كثيرا، لكن لا أحد يستمع، مثل دي يونغ".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعيد 97 بالمئة من دخله إلى كرة القدم نفسها. ولذلك يوجد أيضا لاعبون شباب وموهوبون في هولندا. نحن نستثمر في الاتحادات الوطنية، وإلا فلن يذهب أي لاعب إلى الأندية الكبيرة".

المصدر: goal.com