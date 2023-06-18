النصر السعودي يغري زياش براتب ضخم

يحاول نادي النصر السعودي إغراء النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

ويرتبط زياش البالغ عمره 30 عاما، بعقد مع نادي تشيلسي يمتد حتى العام 2025، لكن الدولي المغربي يرغب في الرحيل وأخذ فرصة في ناد آخر وقد يسمح له النادي الإنجليزي بذلك في حال حصوله على عرض مناسب.

وحسب الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، مراسل شبكة "CBS Sports Golazo"، فإن النصر يجهز عرضا مغريا لضم زياش.

Understand that Hakim Ziyech is intrigued by a move to Al-Nassr and that talks will take place in London, as @Santi_J_FM called. #CFC keen to get Ziyech off the wage bill. Sources indicate Ziyech can earn a wage of up to €30m per year plus other earning opportunities.🇲🇦 pic.twitter.com/OZFMldMXxM — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 17, 2023

وكتب جاكوبس على حسابه في موقع "تويتر"، أن زياش مهتم بدوره بالانتقال إلى النصر وأن المحادثات بين الطرفين ستجرى في لندن.

وأضاف أن النصر سيعرض على زياش راتبا سنويا يقدر بـ30 مليون يورو، في حال إتمام الصفقة بنجاح.

وأوضح جاكوبس أنه بخلاف هذا الراتب الثابت، سيخصص النادي السعودي مكافآت وحوافز مالية أخرى للنجم المغربي في حال انضمامه إليه.

وانتقال زياش المرتقب إلى النصر، يأتي بعد أن كان اللاعب قريبا للغاية من الانضمام إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي وفقا لجاكوبس.

المصدر: بن جاكوبس