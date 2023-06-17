بخطأ كارثي.. حارس منتخب المغرب يمنح هدف التقدم لجنوب إفريقيا (فيديو)

ارتكب حارس المنتخب المغربي منير المحمدي هفوة قاتلة تسببت في استقبال شباكه للهدف الأول أمام جنوب إفريقيا، في مباراة تجمع المنتخبين الآن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وجاء الخطأ في الدقيقة الخامسة بعدما مرر جناح منتخب جنوب إفريقيا، بيرسي تاو، كرة عرضية في تجاه المحمدي، لكن الأخير لم يحسن التعامل مع الكرة وفشل في الإمساك بها لتدخل إلى الشباك.

منير المحمدي حارس المغرب قبل قليل يلعب حاليا في نادي #الوحدهpic.twitter.com/uNj8xmNr7P — دوريات اسيا (@7asia0) June 17, 2023

هدف #بيرسي_تاو في مرمى #المغرب بعد خطأ كارثي من منير المحمدي pic.twitter.com/E6pVIW6bcr — Abdullah Omar (@aomedia74) June 17, 2023

وخاض المحمدي المباراة بدلا من الحارس الأساسي المتألق ياسين بونو الذي تمت إراحته.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة هي مباراة تحصيل حاصل حيث أن المنتخبين المغربي والجنوب إفريقي ضمنا في الجولات الماضية التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

المصدر: RT