كلينسمان يفشل مجددا في تحقيق الفوز مع كوريا الجنوبية

بقي منتخب كوريا الجنوبية دون أي انتصار في ثلاث مباريات منذ تعيين الألماني يورغن كلينسمان مدربا له في فبراير الماضي، بسقوطه أمام ضيفه البيروفي 0-1 في مباراة ودية الجمعة.

وسجل براين رينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 إثر تمريرة من باولو غيريرو.

وخاض المنتخب الكوري مباراته من دون مهاجم توتنهام الإنجليزي المتألق هيونغ مين سون الذي خضع لعملية جراحية لإزالة الفتق، بالإضافة إلى غياب قطب دفاع نابولي بطل إيطاليا كيم مين جاي الذي يخضع للخدمة العسكرية خلال الشهر الحالي.

وعين كلينسمان مدربا لكوريا الجنوبية أواخر فبراير الماضي وقد تعادل المنتخب بإشرافه في مباراته الرسمية الأولى ضد كولومبيا 1-1 في 24 مارس، قبل أن يخسر أمام نظيره الأوروغوياني 1-2 بعدها بأربعة أيام.

وتخوض كوريا الجنوبية مباراة ودية أخرى ضد السلفادور الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات