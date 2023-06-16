أرسنال يعلن رحيل 10 من لاعبيه بعد فشله في التتويج بلقب الدوري

قرر نادي أرسنال التخلي عن خدمات عشرة من لاعبيه هذا الصيف، بعد خسارة النادي للقب الدوري الإنجليزي في الأمتار الأخيرة لصالح نادي مانشستر سيتي.

وأصدر نادي أرسنال بيانا عبر موقعه الرسمي الجمعة، يعلن فيه إطلاق سراح اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي بنهاية الشهر الجاري.

وضمت قائمة الراحلين لاعبين من الفريق الأول والفريق تحت 23 عاما وتحت 18 عاما.

وجاء بين هؤلاء اللاعبين، إينسلي مايتلاند نيلز، الذي شارك في 132 مباراة مع الفريق الأول، لكنه أمضى المواسم الأربعة الأخيرة على سبيل الإعارة في أندية مختلفة.

نيلز البالغ من العمر 25 عاما، وهو نتاج أكاديمية أرسنال، قضى فترات على سبيل الإعارة مع إيبسويتش، وروما، ووست بروميتش ألبيون، وآخرها ساوثامبتون.

وظهر نايلز لأول مرة مع نادي شمال لندن في سن 17 عاما في 2014.

وكذلك أعلن أرسنال رحيل أربعة لاعبين من فريق تحت 18 عاما، وهم كليل جرين، وألكسندر كوفاسيفيتش، وتينو كوامينا، وماثيوس روبرتس.

وجاءت قائمة اللاعبين العشرة الذي سيغادرون أرسنال كالتالي:

زاك رهبة، جويل إديو، جورج لويس، اينسلي ميتلاند-نايلز، مات سميث، توم سميث، كليل جرين، وألكسندر كوفاسيفيتش، وتينو كوامينا، وماثيوس روبرتس.

وأشار أرسنال في بيانه إلى أن ريس نيلسون ينتهي عقده أيضا نهاية الشهر الحالي، لكن المفاوضات جارية معه لتمديد عقده، وهناك تفاؤل متزايد بأنه سيبقى في النادي.

وكان أرسنال فرط في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي للمرة الأولى منذ العام 2004، لصالح مانشستر سيتي بعدما كان متصدرا للترتيب حتى الجولات الأخيرة التي فقد فيها العديد من النقاط.

المصدر: ديلي ميل