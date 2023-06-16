فيديو مرح.. ميسي يتحدث الصينية خلال جولة الأرجنتين الآسيوية

ما زال حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يحظى باهتمام كبير على الصعيد الشعبي والإعلامي في الصين أثناء الزيارة التي يقوم بها رفقة منتخب بلاده في إطار جولة آسيوية.

وتحدث ميسي في وسائل الإعلام الصينية عن ترحيب المشجعين الصينيين به، بل حاول التحدث بالصينية.

وتم تداول مقطع فيديو لميسي خلال مقابلة صحفية وهو يحاول نطق "دوان وو آن كانغ"، والتي تعني "مهرجان قارب تنين سعيد".

وأثارت محاولة ميسي الحديث بالصينية إعجاب المشجعين الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع، وكتب بعضهم مشيدا به، ووصفه آخرون بأنه "أعظم متحدث بالصينية".

فيما وجد آخرون المقطع مثيرا للمرح والضحك كون النجم الكروي وجد صعوبة في نطق الكلمات الصينية.

Leo Messi tries to speak chinese language 😅😂pic.twitter.com/7nsQGfU5QH — Albiceleste News 🏆 (@AlbicelesteNews) June 14, 2023

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وسجل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته عند الدقيقة 01:20، ليقود منتخب بلاده للفوز على نظيره الأسترالي 2-0 في مباراة أقيمت الخميس على ملعب "العمال" في العاصمة الصينية بكين.

وهتف للنجم الأرجنتيني أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وغالبيتهم يرتدون قمصان الأرجنتين الزرقاء والبيضاء.

المصدر: "وكالات"