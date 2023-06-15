مصر آخر المنضمين.. قائمة المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا "2023"

لحق منتخب مصر بركب المتأهلين إلى بطولة كأس أمم إفريقيا "2023" المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بفوزه على غينيا 2-1، أمس الأربعاء ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.

وانفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط في المركز الثاني، وتأجل تأهله بانتظار نتيجة مباراة إثيوبيا ومالاوي في 20 يونيو الجاري.

وضمنت حتى الآن ثمانية منتخبات تأهلها إلى جانب مصر، هي السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى كوت ديفوار المضيفة.

ويدور الصراع على حسم 16 بطاقة متبقية، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

المصدر: وكالات