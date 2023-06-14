مبابي يدافع عن ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي

انتقد مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، طريقة معاملة زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترته في نادي العاصمة الفرنسية.

ورحل ميسي عن سان جيرمان بعد نهاية عقده هذا الموسم وانضم إلى إنتر ميامي ليضع حدا لفترة عصيبة في العاصمة الفرنسية.

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وعلى الرغم من أنه يعتبر أعظم لاعب في التاريخ، إلا أن الأرجنتيني الدولي لم يكن محصنا من الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الجماهير الباريسية وهو أمر انتقده مبابي.

وصرح اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "نتحدث عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ليس جيدا أبدا أن يرحل شخص مثل ميسي، شخصيا لا أفهم لماذا كان الكثيرون مرتاحين للغاية برحيله".

وأضاف: "نتحدث عن ميسي. يجب أن يُحترم، وبدلا من ذلك، لم يحصل على الاحترام الذي يستحقه في فرنسا إنه أمر مؤسف، ولكن هذا ما حدث".

ومع رحيل ميسي واقتراب نيمار من المغادرة أيضا، قد يكون هناك تغيير جذري في باريس سان جيرمان هذا الصيف مع احتمالية أن مبابي قد لا يستمر أيضا على الرغم من تأكيده أنه سيكمل عقده الحالي حتى عام 2024، لكن إدارة باريس سان جيرمان لا ترغب في السماح له بالرحيل مجانا في الصيف المقبل وبالتالي، قد يبدأ بطل الدوري الفرنسي الموسم المقبل بثلاثي هجومي جديد تماما.

المصدر: goal.com