الأهلي المصري يتلقى أغلى عرض في تاريخه لبيع مدافعه عبد المنعم

تلقى نادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عرضا هو الأضخم في تاريخه، للتخلي عن خدمات مدافعه المتألق محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لبرنامج "+90"، فقدم تلقى الأهلي عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع مدافعه الدولي الشاب محمد عبد المنعم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف البرنامج أن الهلال عرض على الأهلي، مبلغ يقدر بـ12 مليون دولار، لحسم الصفقة.

وأوضح المصدر أن إدارة الفريق المصري، لا تزال تدرس العرض الأغلى في تاريخها حيث لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن؛ خاصة في ظل أهمية عبد المنعم، في خط دفاع الفريق.

ويقدم عبد المنعم أداء مبهرا مع الأهلي هذ الموسم، وكان صاحب الهدف الوحيد لفريقه في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي والذي منح "المارد الأحمر" لقب البطولة القارية للمرة الـ11 في تاريخه.

المصدر: برنامج "+90"