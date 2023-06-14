بعد عنصريته ضد لاعب مسلم.. ناد بريطاني يصادق على "ميثاق خاص"

وقع نادي يوركشاير للكريكيت البريطاني على "ميثاق الرياضيين المسلمين" لإثبات التزامه بتحقيق المساواة والتنوع والشمول للاعبيه وموظفيه ومشجعيه المسلمين.

وجاء ذلك بعد مواجهته لعقوبات بسبب فشله في معالجة العنصرية التي تعرض لها لاعبه المسلم السابق عظيم رفيق.

وأعلنت منظمة "نجوم" الرياضية البريطانية المسلمة، وهي منظمة تعمل على "تمكين ودعم مجتمع الرياضيين المسلمين"، عن توقيع ميثاقها مع نادي الكريكيت البريطاني يوم السبت 10 يونيو الجاري.

وكتبت المنظمة عبر حسابها في "تويتر": "تفخر (نجوم للرياضة) بالإعلان عن توقيع نادي "يوركشاير للكريكيت" لميثاق الرياضيين المسلمين، استمرارا لالتزامه بالمساواة والتنوع والشمول للجميع. مرحبا بكم معنا. الحمد لله".

Yorkshire Cricket is proud to announce that it has signed the Muslim Athlete Charter, continuing its commitment to equity, and diversity and inclusion for all. @YorkshireCCChttps://t.co/MoRKZoGD6h#YorkshireCricket#MuslimAthleteCharterpic.twitter.com/M0xdUqcs9z — Cricket World (@Cricket_World) June 9, 2023

وبحسب وسائل إعلام، ينضم النادي إلى أكثر من 75 ناديا ومنظمة رياضية وقعت على ميثاق منظمة "نجوم" منذ أن تم إطلاقه لأول مرة في يونيو 2021.

ويشمل الميثاق الموقع 10 نقاط، من ضمنها توفير مساحات خالية من الكحول، بما في ذلك أثناء الاحتفالات، وتوفير أماكن مناسبة للصلاة، وتوفير الطعام الحلال، واستيعاب الموظفين واللاعبين الذين يصومون خلال شهر رمضان.

وينتظر النادي عقوبات بسبب فشله في معالجة العنصرية والتنمر التي واجهها اللاعب السابق عظيم رفيق داخل الفريق، حيث اعترف النادي بـ4 تهم تتعلق إجمالا بالعنصرية، وستعقد "لجنة الانضباط للكريكيت" جلسة استماع حول العقوبات في 27 يونيو الجاري.

وأفادت وسائل إعلام بأن اللجنة ذاتها عاقبت 6 لاعبين سابقين في نادي "يوكشاير للكريكيت" الشهر الماضي فيما يتعلق بالقضية نفسها.

وتم إثبات وقوع هذه الأحداث، إلى جانب العديد من المشكلات التي واجهها عظيم وآخرون خلال فترة وجودهم في النادي، أكثر من مرة، بما في ذلك أثناء الإجراءات التي تشرف عليها لجنة الانضباط للكريكيت".

المصدر: "وكالات"