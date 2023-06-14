حارس ليفربول ينتزع جائزة مميزة من صلاح هذا الموسم
تفوق البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، على زميليه في الفريق محمد صلاح، وألكسندر أرنولد، في سباق مهم.
وأعلن نادي ليفربول، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، فوز أليسون، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز عن موسم 2022-23.
Your @StanChart Player of the Season for the 22/23 campaign is...🥁— Liverpool FC (@LFC) June 13, 2023
🇧🇷 @Alissonbecker 🧤 pic.twitter.com/t7XPuDZUXR
وأوضح النادي أن أليسون فاز بالجائزة لأول مرة في مسيرته، بعدما حصد أعلى نسبة من أصوات الجماهير.
Alisson, Alisson, Alisson!✊— Liverpool FC (@LFC) June 13, 2023
Here are just a few key highlights from our @StanChart Player of the Season throughout the 2022/23 campaign 🧤#adpic.twitter.com/XRAruxQPmQ
وحل المصري محمد صلاح في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث ترينت ألكسندر أرنولد.
وكان أليسون، قد حافظ على نظافة شباكه مع ليفربول في 17 مباراة من أصل 47 في مختلف المسابقات، خلال الموسم الماضي.
المصدر: twitter/LFC