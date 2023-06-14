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حارس ليفربول ينتزع جائزة مميزة من صلاح هذا الموسم

الرياضة

حارس ليفربول ينتزع جائزة مميزة من صلاح هذا الموسم
AFP
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تفوق البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، على زميليه في الفريق محمد صلاح، وألكسندر أرنولد، في سباق مهم.

وأعلن نادي ليفربول، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، فوز أليسون، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز عن موسم 2022-23.

وأوضح النادي أن أليسون فاز بالجائزة لأول مرة في مسيرته، بعدما حصد أعلى نسبة من أصوات الجماهير.

وحل المصري محمد صلاح في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث ترينت ألكسندر أرنولد.

وكان أليسون، قد حافظ على نظافة شباكه مع ليفربول في 17 مباراة من أصل 47 في مختلف المسابقات، خلال الموسم الماضي.

المصدر: twitter/LFC

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