كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي المصري بعد التتويج بلقب دوري الأبطال

وجه المدير الفني للأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، يوم الثلاثاء، رسالة خاصة لجماهير ناديه، بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكتب كولر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "منذ عدة سنوات كتبت جملة على قطة من الورق وأغلقتها في مكتبي، أريد الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف: "بالأمس ومع اقتراب الحلم أردت بشدة الفوز، وهو ما رأيتموه بالتأكيد من ردود أفعالي على الخط".

وأتم: "الآن أصبح الحلم حقيقة، عملنا معا وتحقق حلمي وحلمنا".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي الأحد الماضي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-1.

المصدر: RT