ميسي يكشف عن أفضل مدرب في العالم وأفضل 4 لاعبين جاورهم

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمدرب الإسباني بيب غوارديولا، واعتبره الأفضل في العالم في الوقت الحالي، محددا أكثر أربعة لاعبين يشعر معهم بالراحة.

وتحدث ميسي في حوار مع شبكة "TTPLUS" الصينية عن تجربته في برشلونة وتطرق إلى العديد من المواضيع الهامة الخاصة بمسيرته بشكل عام.

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وقال صاحب الـ35 عاما المنتقل حديثا من باريس سان جيرمان لإنتر ميامي الأمريكي: "أتواصل مع غوارديولا حتى الآن، الفوز بدوري أبطال أوروبا يظهر أنه أفضل مدرب في العالم وأعتقد أنه استحق هذا الإنجاز"، في إشارة إلى تتويج غوارديولا قبل أيام بلقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي وذلك بعد تتويجه بلقبين آخرين برفقة ميسي بالذات في برشلونة في 2009 و2011.

وعن أكثر اللاعبين الذين شعر معهم بالراحة طوال مسيرته الكروية قال ميسي: "لويس سواريز، وتشافي، ونيمار، وصامويل إيتو".

وكان ميسي صدم عالم كرة القدم الأربعاء الماضي بإعلانه الانضمام لنادي إنتر ميامي قبل أن يفجر قنبلة أخرى اليوم بتأكيده أن بطولة كأس العالم "قطر 2022" كانت كأس العالم الأخيرة في مسيرته وأنه لن يشارك في مونديال 2026.

المصدر:goal.com