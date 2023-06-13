موعد مواجهة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

يبحث منتخب مصر عن ضمان تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024، عندما يواجه غينيا غدا الأربعاء في مراكش ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر في الملعب الكبير لمراكش.

وضمنت حتى الآن ستة منتخبات تأهلها للعرس القاري هي السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى كوت ديفوار المضيفة.

ويدور الصراع على حسم 17 بطاقة متبقية، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وتخوض تسعة منتخبات مبارياتها على أرض محايدة، لعدم تلبية تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية.

ويحل منتخب "الفراعنة"، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (7)، على غينيا في مراكش المغربية، لعدم حصول ملاعب غينيا على التراخيص.

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتسع نقاط من أربع مباريات، بالتساوي مع غينيا، وقد يتأهلان سويا بحال تعادلهما، نظرا لابتعادهما بست نقاط عن كل من ملاوي وإثيوبيا.

المصدر: وكالات